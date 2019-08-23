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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (151)

Дело Атамбаева. Адиль Турдукулов вышел с допроса

Член политсовета СДПК Адиль Турдукулов вышел с допроса. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам активиста, он дал подписку о неразглашении.

«В целом допрос был о событиях 7-8 августа. Рассказал, все, что знаю, в том числе то, о чем ранее говорил в СМИ. Я дал подписку о неразглашении и о явке в следственные органы», — сказал Адиль Турдукулов.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ изначально до 26 августа. Суд продлил меру пресечения до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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