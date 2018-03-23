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Общество

ГСИН: Бектур Асанов сам просил обеспечить ему безопасность

Осужденный за попытку насильственного захвата власти Бектур Асанов не содержится в одиночной камере. Так ИА «24.kg» прокомментировали письмо оппозиционера на имя генпрокурора и председателя ГСИН в пресс-службе ведомства. 

 Уточняется, что оппозиционер сам просил обеспечить ему безопасные условия содержания, поэтому его определили в камеру, которая находится рядом с дежурным.

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«Камера незакрытая. Осужденный может свободно перемещаться в пределах отведенной ему территории в колонии. Он не сидит в одиночной камере. В отряд его не распределяли, поскольку он просил обеспечить ему определенный уровень безопасности», — прокомментировали письмо Асанова в ГСИН.

В ведомстве добавили, что со всеми письмами и обращениями осужденные должны обращаться сначала к начальнику колонии. Однако Бектур Асанов передал письмо через активиста Адиля Турдукулова. 

Напомним, Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.
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