16:07
+28
USD 68.07
EUR 76.06
RUB 1.20
Общество

Суд отказал бывшему телохранителю президента страны в удовлетворении апелляции

Глава Комитета по защите свободы слова не будет выплачивать Эркину Мамбеталиеву 5 миллионов сомов. Об этом Адиль Турдукулов сообщил ИА «24.kg».

По его словам, Бишкекский горсуд, рассмотрев сегодня апелляцию истца — бывшего телохранителя президента страны — Эркина Мамбеталиева, оставил ее без удовлетворения.

24 апреля Первомайский районный суд Бишкека обязал Адиля Турдукулова выплатить Эркину Мамбеталиеву 50 тысяч сомов и опровергнуть два поста в социальных сетях. Сумма иска составляла 5 миллионов сомов.

Отметим, в 2008 году Верховный суд КР приговорил Эркина Мамбеталиева к пожизненному заключению. «Мы просили предоставить это решение, потому что свои посты в соцсетях я писал, опираясь на решение ВС КР. Но суд оставил вопрос открытым», — пояснил Адиль Турдукулов.
Ссылка:
просмотров: 636
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по иску Генпрокуратуры к журналистам сайта Zanoza.kg приостановлен
Избившие в Оше адвокатов получили год условно
Активист проиграл депутату Жогорку Кенеша суд из-за поста в Facebook
Суд по иску Генпрокуратуры к Zanoza.kg возобновят завтра
В суде по иску к Zanoza.kg и адвокатам Омурбека Текебаева разрешили видеозапись
Генпрокуратура Кыргызстана отозвала иски к «Азаттыку»
Сестру Азиза Батукаева приговорили в России за наркотики к 17 годам колонии
Адвокаты Текебаева настаивают, чтобы слову «вонючий» дали экспертную оценку
Кыргызстанца осудили за ДТП в Пензенской области России
Суд по делу Карганбека Самакова отложен в пятый раз
Популярные новости
Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения
Где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше запретят парковку машин Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин
Водитель &laquo;Ренж Ровера&raquo;, угрожавший девушке, найден Водитель «Ренж Ровера», угрожавший девушке, найден
С&nbsp;1 июня 2017 года мигранты не&nbsp;смогут работать водителями в&nbsp;России С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России
Бизнес
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;крупнейшая сеть офисов продаж и&nbsp;обслуживания Мобильный оператор О! — крупнейшая сеть офисов продаж и обслуживания
&laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; напоминает: cоблюдайте скоростной режим и&nbsp;ПДД&nbsp;&mdash; на&nbsp;дорогах дети! «Гaзпрoмнeфть» напоминает: cоблюдайте скоростной режим и ПДД — на дорогах дети!
Темир Сариев приглашен на&nbsp;Санкт-Петербургский международный экономический форум Темир Сариев приглашен на Санкт-Петербургский международный экономический форум
Бакыт Бакетаев: У&nbsp;Бакыта Торобаева на&nbsp;юге есть реальная электоральная поддержка Бакыт Бакетаев: У Бакыта Торобаева на юге есть реальная электоральная поддержка