Суд отказал бывшему телохранителю президента страны в удовлетворении апелляции

Глава Комитета по защите свободы слова не будет выплачивать Эркину Мамбеталиеву 5 миллионов сомов. Об этом Адиль Турдукулов сообщил ИА «24.kg».

По его словам, Бишкекский горсуд, рассмотрев сегодня апелляцию истца — бывшего телохранителя президента страны — Эркина Мамбеталиева, оставил ее без удовлетворения.

24 апреля Первомайский районный суд Бишкека обязал Адиля Турдукулова выплатить Эркину Мамбеталиеву 50 тысяч сомов и опровергнуть два поста в социальных сетях. Сумма иска составляла 5 миллионов сомов.

Отметим, в 2008 году Верховный суд КР приговорил Эркина Мамбеталиева к пожизненному заключению. «Мы просили предоставить это решение, потому что свои посты в соцсетях я писал, опираясь на решение ВС КР. Но суд оставил вопрос открытым», — пояснил Адиль Турдукулов.