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Общество

Суд не стал рассматривать жалобу Адиля Турдукулова

Первомайский районный суд города Бишкека вернул кассационную жалобу гражданскому активисту Адилю Турдукулову. Об этом ИА «24.kg» рассказал он сам.

По его словам, он подал жалобу на решение суда о частичном удовлетворении иска Эркина Мамбеталиева. Отметим, в апреле суд вынес решение и обязал ответчика выплатить экс-телохранителю президента Алмазбека Атамбаева 50 тысяч сомов, тогда как сумма иска составляла 5 миллионов сомов, а также опровергнуть два своих поста в Facebook.

«Истец подал жалобу в Бишкекский горсуд, но ему отказали. Решение суда первой инстанции оставили в силе. Тогда я подал кассационную жалобу, потому что считаю решение Первомайского суда несправедливым. От своих слов я не отказываюсь. Мои высказывания были правдивыми. Я основывался на решениях судов и публикациях в СМИ об Эркине Мамбеталиеве. Я считаю, что решение суда было заказным и не имело отношения к правосудию. Надеюсь, коллегия Бишкекского горсуда отменит это решение», — прокомментировал Адиль Турдукулов.

Но рассматривать кассацию заявителя суд не стал.
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