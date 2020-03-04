08:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Комитет сопротивления политическим репрессиям создал Адиль Турдукулов

В Кыргызстане создали комитет сопротивления политическим репрессиям. Об этом сообщил член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.

По его словам, при всех президентах страны для сохранения и укрепления политического режима власть использовала подконтрольные правоохранительные органы, суды, СМИ и даже криминал для репрессий и прессинга в отношении неугодных, оппозиционных граждан.

«Политики, гражданские активисты, журналисты, блогеры за свою независимую позицию подвергаются арестам, избиениям, разбойным нападениям, информационной атаке, им вменяют многомиллионые иски. Мы наблюдаем, что это усиливается в преддверии парламентских выборов», — сказал Адиль Турдукулов.

Комитет, по его словам, будет заниматься защитой прав и законных интересов политических заключенных.

Адиль Турдукулов — гражданский активист. Был госслужащим: работал помощником премьер-министра, в МИД, вторым секретарем в посольстве КР в Японии. Был членом партии СДПК, затем покинул ее ряды. Жестко критиковал Алмазбека Атамбаева. Затем опять примкнул к социал-демократам и даже был избран в политсовет партии. Входил в состав другого комитета — по защите свободы слова. Помимо Адиля Турдукулова в его составе числились журналисты Замира Сыдыкова, Нарын Айып, бывшие депутаты Жогорку Кенеша Бегалы Норгозуев и Равшан Джеенбеков. Однако внутри организации произошел конфликт и она фактически перестала работать. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145414/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Для запуска в ИК-16 нового корпуса для экстремистов нужно 12 миллионов сомов
Ученье — свет. Кем мечтают стать осужденные ИК-16 после освобождения
Заключенный, сидя в колонии, сообщил в ГКНБ о теракте в торговых центрах
Женщину, содержащуюся в колонии без приговора, этапировали в ИВС Токмака
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Райым или райымдуулук, что ответит президент
В колонии Чуйской области пожилой осужденный объявил голодовку
Дело Атамбаева. Адиль Турдукулов вышел с допроса
Адиль Турдукулов написал заявление в Генпрокуратуру на Абдиля Сегизбаева
В Бишкеке бывшие заключенные получат городскую прописку и паспорта
О кыргызстанцах в иракских тюрьмах. Их точного числа нет до сих пор
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
Бизнес
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
4 марта, среда
08:30
За особый статус для некоторых мигрантов выступает посол Аликбек Джекшенкулов За особый статус для некоторых мигрантов выступает посо...
08:22
Мужчина зарубил жену топором, потому что мешала смотреть телевизор. Он осужден
08:10
Комитет сопротивления политическим репрессиям создал Адиль Турдукулов
07:50
Еще восемь школ добавлены в программу профессиональной ориентации
07:05
Опасно для жизни детей: школа в Каинды находится в аварийном состоянии
3 марта, вторник
23:48
Автомобиль года выбрали в Европе
23:31
Министерства и ведомства взяли шефство над ветеранами ВОВ
23:02
Космическую спираль, открытую около 200 лет назад, сфотографировал «Хаббл»
22:32
Кыргызстанцы заняли третье место на танцевальном турнире в Португалии