Комитет сопротивления политическим репрессиям создал Адиль Турдукулов

В Кыргызстане создали комитет сопротивления политическим репрессиям. Об этом сообщил член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.

По его словам, при всех президентах страны для сохранения и укрепления политического режима власть использовала подконтрольные правоохранительные органы, суды, СМИ и даже криминал для репрессий и прессинга в отношении неугодных, оппозиционных граждан.

«Политики, гражданские активисты, журналисты, блогеры за свою независимую позицию подвергаются арестам, избиениям, разбойным нападениям, информационной атаке, им вменяют многомиллионые иски. Мы наблюдаем, что это усиливается в преддверии парламентских выборов», — сказал Адиль Турдукулов.

Комитет, по его словам, будет заниматься защитой прав и законных интересов политических заключенных.

Адиль Турдукулов — гражданский активист. Был госслужащим: работал помощником премьер-министра, в МИД, вторым секретарем в посольстве КР в Японии. Был членом партии СДПК, затем покинул ее ряды. Жестко критиковал Алмазбека Атамбаева. Затем опять примкнул к социал-демократам и даже был избран в политсовет партии. Входил в состав другого комитета — по защите свободы слова. Помимо Адиля Турдукулова в его составе числились журналисты Замира Сыдыкова, Нарын Айып, бывшие депутаты Жогорку Кенеша Бегалы Норгозуев и Равшан Джеенбеков. Однако внутри организации произошел конфликт и она фактически перестала работать.