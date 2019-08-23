«Безопасный город». Наименьшую цену за второй этап предложила китайская фирма

Наименьшую цену за второй этап проекта «Безопасный город» предложила китайская фирма Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. Об этом сообщает портал госзакупок.

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd оценила вторую фазу проекта в 2 миллиарда 654 миллиона 558 тысяч 940 сомов.

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Концерн радиостроения «Вега», устанавливавший камеры по первой фазе, предложил 4 миллиарда 802 миллиона 338 тысяч 446 сомов, «Безопасность информационных систем» — 5 миллиардов 67 миллионов 794 тысячи 340 сомов.

По результатам вскрытия ценовых предложений победа присуждается поставщику, предложившему наименьшую цену при условии внесения гарантийного обеспечения конкурсной заявки.

Напомним, в 2020 году по второму этапу проекта «Безопасный город» аппаратно-программными комплексами планируют охватить 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных. Второй этап проекта охватит все области республики, два города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта.