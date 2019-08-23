00:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Икрамидина Айткулова водворили в ИВС. ГУВД рассказал подробности уголовного дела

Адвокат Икрамидин Айткулов подозревается в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека. 

Читайте по теме
Задержан адвокат Икрамидин Айткулов

Уточняется, что 19 сентября 2018 года в Следственную службу МВД с заявлением обратился гражданин Н.Д. Он просил принять меры в отношении адвоката Икрамидина Айткулова.

«Последний обманным путем взял у него $5 тысяч 500. По результатам доследственной проверки СС МВД материалы были направлены в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки. Материалы проверки надзорный орган возвращен для организации дополнительной проверки в СС МВД КР. 4 января 2019 года заявление направлено в Следственную службу ГУВД Бишкека. Начато досудебное производство по статье «Мошенничество» УК КР», — сообщили в ГУВД.

По данным ведомства, Икрамидину Айткулову было вручено уведомление о подозрении в мошенричестве.

Адвокат задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Отметим, Икрамидин Айткулов является адвокатом отправленного в отставку  замминистра Курсана Асанова.
Ссылка:
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан адвокат Икрамидин Айткулов
Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны
В квартире бывшего заместителя главы МВД Курсана Асанова провели обыск
Дело Курсана Асанова. В доме у Кундуз Жолдубаевой проводится обыск
Скрыл улики. В Генпрокуратуре рассказали, в чем подозревают Курсана Асанова
Предательство интересов. Курсана Асанова вызвали на допрос в Военную прокуратуру
Информацию не передавал. В СДПК прокомментировали ситуацию с Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Оставил вверенный участок и занялся личным пиаром. МВД о Курсане Асанове
Курсан Асанов ээлеген кызматынан бошотулду
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Омурбек Бабанов пришел в&nbsp;ГКНБ. Он&nbsp;доволен возвращением в&nbsp;Кыргызстан Омурбек Бабанов пришел в ГКНБ. Он доволен возвращением в Кыргызстан
Освобождение Азиза Батукаева. Индиру Джолдубаеву заключили под домашний арест Освобождение Азиза Батукаева. Индиру Джолдубаеву заключили под домашний арест
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в&nbsp;Германии В Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в Германии
Новый магазин O!Store в&nbsp;Токмаке дарит скидку 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары Новый магазин O!Store в Токмаке дарит скидку 20 процентов на все аксессуары
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; задержан рейс авиакомпании Avia Traffic В международном аэропорту «Манас» задержан рейс авиакомпании Avia Traffic
БТА Банк продолжает акцию по&nbsp;снижению ставок на&nbsp;потребительские кредиты БТА Банк продолжает акцию по снижению ставок на потребительские кредиты