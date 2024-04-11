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Происшествия

Адвокату приостановят лицензию. Систематически нарушал закон

По рекомендации института омбудсмена комиссия по этике Адвокатуры КР внесла представление в Минюст о приостановлении лицензии на право занятия адвокатской деятельностью на один год З.Б. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, 22 февраля прошлого года в институт омбудсмена обратилась Н.Г. Она просила защитить ее права от незаконных действий правоохранительных органов.

Родственники женщины рассказали, что 22 февраля сотрудники следственных органов в палате 4-й горбольницы в присутствии других пациенток пытались произвести следственные действия. Н.Г. восстанавливалась после тяжелой операции на позвоночнике.

Следователь Т.Ж. в качестве госадвоката вызвал З.Б., хотя у Н.Г. есть свой адвокат. Родственники смогли заснять на видео этот факт.

Институт омбудсмена потребовал от органов прокуратуры объективной оценки действиям правоохранительных органов и привлечь к ответственности следователя ОВД Аламединского района.

Кроме того, институт направил запрос в адрес службы юридической помощи для уточнения информации по З.Б.

«Согласно официальному ответу, З.Б. на 22 февраля 2023-го в Государственном реестре адвокатов по предоставлению гарантированной государством юридической помощи не состоит и на 22 февраля не являлась дежурным адвокатом по району», — отметили в аппарате акыйкатчи.

В 2021 году институт омбудсмена получил похожую жалобу от А.К. на того же следователя, который также принуждал согласиться на дежурного адвоката З.Б. Подтверждение факта есть у сотрудников института.

Институт омбудсмена проинформировал соответствующие государственные органы по этим фактам. Минюст принял решение о временном отстранении адвоката З.Б. от оказания квалифицированной юридической помощи, до получения заключения комиссии по этике адвокатов.

«Совокупность изложенных обстоятельств позволяет сделать вывод, что в действиях адвоката содержатся признаки недобросовестности, подрывается доверие как непосредственно к адвокату, так и ко всему институту Адвокатуры в целом. Учитывая, что у З.Б. имеется грубое нарушение норм профессиональной этики адвоката, носящее системный характер, комиссия по этике приходит к выводу, что есть основания для внесения представления в Минюст о приостановлении действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью», — говорится в решении комиссии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291268/
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Адвокату приостановят лицензию. Систематически нарушал закон