Парень прыгнул в толпу спецназовцев. Руководство УВД Джалал-Абада уволили

Видео по факту задержания жителя Джалал-Абадской области распространилось в интернете и широко обсуждалось общественностью. По результатам проверки приказом МВД за действия, порочащие репутацию и достоинство сотрудников милиции, начальник УВД Джалал-Абадской области Жениш Абитов и его заместитель Ильяс Касымбаев освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Этим же приказом наложены дисциплинарные взыскания на 13 руководящих сотрудников УВД Джалал-Абадской области.

Национальный центр по предупреждению пыток расценил задержание отца с сыном на рынке города Кочкор-Аты как жестокое обращение с человеком и сделал обращение в Генпрокуратуру.

Напомним, в Кочкор-Ате парень с разбега прыгнул в толпу спецназовцев, защищая своего отца. Видео распространили в соцсетях.