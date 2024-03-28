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Происшествия

В Кочкор-Ате парень с разбега прыгнул в толпу спецназовцев, избивавших его отца

В Кочкор-Ате парень с разбега прыгнул в толпу спецназовцев, защищая своего отца. Видео распространили в соцсетях.

Комментируя происшествие, в УВД Джалал-Абадской области сообщили, что к ним обратился сотрудник частного охранного агентства. Он отметил, что на местном рынке его избили шесть человек, и попросил принять меры в отношении них.

Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.

Указывается, что подозреваемый по этому делу 39-летний Н.С. несколько раз вызывался на допрос, однако не приходил. Поэтому, как отмечается, 27 марта милиционеры пытались задержать его, но он оказал сопротивление. В связи с этим в отношении него была применена физическая сила.

«В этот момент его сын 2006 года рождения вмешался и пнул сотрудников. По этому факту ведется расследование», — говорится в сообщении.

Подозреваемого Н.С. водворили в ИВС.

Между тем родственники задержанного рассказали журналистам, что между родными братьями много лет назад начался конфликт из-за местного рынка. Недавно произошла потасовка с привлечением частной охраны, и стороны написали заявления против друг друга.

«Братья судятся за рынок уже 20 лет. Милиция говорит, что пострадавший не приходил к следователю, но это ложь: он даже не знал, что проводится расследование. Вмешавшегося в процесс задержания сына тоже сильно избили — у него вся голова в синяках, сейчас лежит в больнице. Мы обратились в прокуратуру по факту неправомерных действий милиционеров», — сообщила родственница Айгуль Нуркамилова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290100/
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