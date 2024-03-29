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Общество

Житель города Ош устроил в своем доме наркопритон

Милиция Оша задержала подозреваемого, распространявшего синтетические наркотики. Он превратил свой дом в подполье для их употребления. Об этом сообщает пресс-служба УВД Оша.

По ее данным, житель села Толойкон К.Д., 1997 года рождения, рекламировал наркотики и привлекал молодых людей города их распространять.

«Во время ареста подозреваемого в его доме задержана группа лиц, употреблявших наркотики. Также нашли четыре свертка синтетических наркотиков, лекарство «Тропикамид», которое выдается только по рецепту врача», — говорится в сообщении.

Подозреваемый К.Д. водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта». Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290241/
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