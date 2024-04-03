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В Кадамджае директор МП присвоил деньги предприятия и купил себе машину

В Кадамджайском районе Баткенской области задержан директор муниципального предприятия по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в целях извлечения выгоды чиновник снял со счета предприятия миллион сомов. Эти средства выделили МП в качестве субсидий.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

«На часть денег директор купил автомобиль «Мерседес-Бенц Спринтер», а остальные деньги присвоил», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого задержан А.А., 1982 года рождения. Судом избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

Следствие по делу продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290613/
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