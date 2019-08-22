Дедовщина в СВО. Обвиняемые не признают свою вину

Обвиняемые в избиении солдат срочной службы в зенитно-ракетной бригаде СВО не признали свою вину. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что старший лейтенант и прапорщик заявили о том, что их оговорили.

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Позже Военная прокуратура Бишкекского гарнизона задержала двоих подозреваемых. Однако суд отпустил их под домашний арест.