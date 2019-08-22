Дедовщина в СВО. Обвиняемые не признают свою вину

Обвиняемые в избиении солдат срочной службы в зенитно-ракетной бригаде СВО не признали свою вину. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Известно, что старший лейтенант и прапорщик заявили о том, что их оговорили.
избивали дубинкой старшина и старший лейтенант. Солдаты-срочники передавали письмо начальнику отдела по воспитательной работе, однако никакой реакции не последовало.
Позже Военная прокуратура Бишкекского гарнизона задержала двоих подозреваемых. Однако суд отпустил их под домашний арест.