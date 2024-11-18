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Власть

В Базар-Коргоне школьник покончил с собой из-за дедовщины — депутат

Неделю назад школьник повесился из-за дедовщины в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил депутат Илимбек Кубанычбеков.

По его словам, мальчик учился в средней школе № 33 имени Жусупа Турусбекова. Нардеп поинтересовался, какие меры предпринимают МВД и Минобразования, чтобы предотвратить суициды среди учащихся.

Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев ответил, что суицид школьников в Кыргызстане по сравнению с прошлым годом сократился на 5 процентов.

В 2023 году за 10 месяцев зарегистрировано 79 случаев самоубийств учащихся, в этом году — 75.

«Причин суицидов много. Те, кто подвергался рэкету, мало идут на такой шаг. В большинстве случаев это недопонимание в семье и другие причины», — сказал Эркебек Аширходжаев.

Он добавил, что в школах регулярно проводятся разъяснительные беседы со стороны ИДН и соцработников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311452/
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