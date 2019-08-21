Азимбек Бекназаров не понял, как он стал свидетелем событий в Кой-Таше

Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров признался 24.kg, что не понял, как стал свидетелем по событиям в Кой-Таше 7-8 августа.

По его словам, в МВД его спрашивали не по факту беспорядков. Следователей больше интересовал вопрос, когда Бекназаров виделся с Алмазбеком Атамбаевым, участвовал ли бывший президент в работе курултаев, которые в ноябре 2018 года и в феврале 2019-го проводил Азимбек Бекназаров. «Но я думаю, что, скорее всего, такой интерес вызван тем, что я заявил, что буду защищать Равшана Джеенбекова», — считает Азимбек Бекназаров.

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7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.