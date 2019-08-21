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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (139)

Сторонники Алмазбека Атамбаева обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову

Жители сел Кой-Таш и Арашан написали обращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Они утверждают, что вина за смерть погибшего заместителя начальника спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усенбека Ниязбекова на тех, кто организовал спецоперацию по задержанию Алмазбека Атамбаева, и призывают уволить руководителей силовых ведомств.

«Наших детей преследуют, их запугивают уголовными делами. Но в этой трагической ситуации виноваты обе стороны. Однако на повестке дня не стоит вопрос, зачем нужна была эта спецоперация. Мы обращаемся к властям: прекратите делить государство и творить беззаконие. Тех, кто готовил силовую спецоперацию, увольте. Если этого не произойдет, наше общество может разделиться», — предупреждают сельчане.

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7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ изначально до 26 августа. Сегодня меру пресечения продлили до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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