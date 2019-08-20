Дело Атамбаева. Суд признал задержание бывшего президента законным

Первомайский районный суд признал задержание бывшего президента Алмазбека Атамбаева законным. Решение принял сегодня судья Абдуразак Боромбаев.
Таким образом, в удовлетворении жалобы адвокатам Атамбаева отказано.
Судья отметил, что бывший президент изначально не был задержан, он был принудительно доставлен в органы дознания. «А привод — обусловленная законом мера, и внешне он схож с задержанием или временным ограничением свободы», — отметил судья.
Адвокаты Атамбаева Сергей Слесарев и Замир Жоошев считают постановление суда неправомерным, подчеркивая — начальник следственной группы Эркинбек Аширходжаев не смог объяснить, на каком основании бывший президент был задержан и почему постановление о принудительном приводе и задержании исполнял ГКНБ.
7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.
8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ изначально до 26 августа. Сегодня меру пресечения продлили до 26 октября.
Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.