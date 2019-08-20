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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (135)

Фото- и видеосъемка на суде о незаконном задержании Атамбаева запрещена

В Первомайском районном суде началось рассмотрение жалобы адвоката бывшего президента Алмазбека Атамбаева о незаконном задержании и принудительном приводе. 

По словам адвоката Сергея Слесарева, необходимо разрешить съемку, поскольку рассматриваются процессуальные моменты и ни какой тайны следствия, на что ссылается представитель обвинения и начальник следственной группы Эркинбек Аширходжоев, нет. 

В итоге председательствующий судья Абдуразак Борумбаев запретил фото- и видеосъемку, разрешив только аудиозапись. 

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7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ изначально до 26 августа. Сегодня меру пресечения продлили до 26 октября. 

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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