Фото- и видеосъемка на суде о незаконном задержании Атамбаева запрещена

В Первомайском районном суде началось рассмотрение жалобы адвоката бывшего президента Алмазбека Атамбаева о незаконном задержании и принудительном приводе.

По словам адвоката Сергея Слесарева, необходимо разрешить съемку, поскольку рассматриваются процессуальные моменты и ни какой тайны следствия, на что ссылается представитель обвинения и начальник следственной группы Эркинбек Аширходжоев, нет.

В итоге председательствующий судья Абдуразак Борумбаев запретил фото- и видеосъемку, разрешив только аудиозапись.

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7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ изначально до 26 августа. Сегодня меру пресечения продлили до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.