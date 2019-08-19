Айгуль Текебаева поздравила супруга с серебряной свадьбой

Айгуль Текебаева на своей странице в Facebook поздравила супруга, лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева с 25-летием совместной жизни.

Супруга политика призналась, что их бракосочетание прошло скоротечно, деловито и очень скромно...

«Четверть века — это одновременно и мало и много. Жизнь еще впереди, но уже есть и то, о чем хочется вспомнить с некоторой долей ностальгии. Годами становишься мудрее, сильнее, терпимее. Именно эти качества переводят жизнь на иной уровень, на котором становятся очевидны реальные ценности жизни. Сегодня отлично понимаешь, что главное в жизни — это окружение близких и их любовь. Омурбек, сегодня я хочу тебе сказать, что я безгранично счастлива!» — написала Айгуль Текебаева.

16 июля Верховный суд отложил до 21 августа пересмотр дела Текебаева-Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. В суде заявили, что не успели изучить уголовное дело, поскольку объем материалов очень большой.

В «Ата Мекене» перенос назвали политически мотивированным, а пояснение судей — формальными отговорками. По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, все документы поданы в ВС КР еще в мае.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.