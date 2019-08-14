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Общество

Еще одна попытка освободиться. Садыр Жапаров может выйти на свободу по амнистии

Чуйский областной суд 19 августа приступит к рассмотрению дела о применении амнистии в отношении экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. Об этом рассказали в канцелярии суда.

Адвокат осужденного Шерабидин Токтосунов также подтвердил информацию журналистам.

«Если раньше статьи Уголовного кодекса, по которым был осужден Садыр Жапаров, считались особо тяжкими, то по новым кодексам они считаются менее тяжкими. А одну статью из обвинения убрали вовсе. В отношении Садыра Жапарова может быть применен закон об амнистии от 2014 года. Тогда срок заключения должен сократиться на одну треть, то есть на 3 года и 4 месяца»,  рассказал юрист.

Если суд вынесет положительное решение, то Садыр Жапаров может выйти на свободу прямо из зала суда.

Ранее, 8 июня, Садыр Жапаров и его другой адвокат  Замирбек Базарбеков подали прошение об амнистии на имя председателя Аламединского районного суда.

16 июля состоялось судебное заседание, но заявление осужденного экс-нардепа и его защитника оставлено без удовлетворения.

Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.

 
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