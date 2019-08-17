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Общество
Сюжет: Безопасный город (370)

«Безопасный город». Разбитые камеры в Бишкеке восстановят в течение месяца

Разбитые во время беспорядков в Бишкеке камеры «Безопасного города» восстановят в течение месяца. Об этом 24.kg сообщили в Государственном комитете информационных технологий и связи.

Концерн радиостроения «Вега» заказал оборудование с заводов. Необходимо время для его доставки в Кыргызстан. После камеры установят, проведут тестирование и запустят в эксплуатацию.

Процедура займет не меньше месяца.

Во время беспорядков в Бишкеке концерну радиостроения «Вега» причинили ущерб на 4 миллиона сомов. Разбиты 34 камеры видеонаблюдения.

Согласно сервисной модели реализации проекта «Безопасный город» и договорным отношениям, подрядчик обязан в короткие сроки за счет собственных средств восстановить работу поврежденных аппаратно-программных комплексов. Государственный комитет информационных технологий и связи не будет выплачивать причиненный ущерб.
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