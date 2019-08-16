Спецподразделение «Альфа» не стало стрелять в свой народ, считает эксперт

Вице-президент Международной ассоциации подразделения антитеррора «Альфа» ФСБ РФ Сергей Милицкий высказался о событиях в Кой-Таше 7-8 августа.
По его словам, альфовцы в этом конкретном случае не стали стрелять в свой народ.
Он отметил, что специальное подразделение антитеррора «Альфа» образовано в 1992 году. Основной задачей структуры является противодействие любым деструктивным проявлениям, угрожающим национальной безопасности страны. «Практически все операции «Альфы» являются успешными. Не случайно подразделение считается элитным. В его ряды попадают лучшие из лучших. Кыргызская «Альфа» проводит операции по захвату и ликвидации боевиков. Подразделение успешно работает против производителей и торговцев наркотиками. К сожалению, при выполнении операций по борьбе с терроризмом даже такое, хорошо подготовленное спецподразделение, несет потери. За все время существования в кыргызской «Альфе» погибли четыре человека, около тридцати ранены», — пояснил Сергей Милицкий.
Он отметил, что спецподразделение не поддалось на провокации политиков и тем самым предотвратило не только политический кризис, но и гражданскую войну.
7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.
8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около трех тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.
На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.
Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.