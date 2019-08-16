Спецподразделение «Альфа» не стало стрелять в свой народ, считает эксперт

Вице-президент Международной ассоциации подразделения антитеррора «Альфа» ФСБ РФ Сергей Милицкий высказался о событиях в Кой-Таше 7-8 августа.

По его словам, альфовцы в этом конкретном случае не стали стрелять в свой народ.

Он отметил, что специальное подразделение антитеррора «Альфа» образовано в 1992 году. Основной задачей структуры является противодействие любым деструктивным проявлениям, угрожающим национальной безопасности страны. «Практически все операции «Альфы» являются успешными. Не случайно подразделение считается элитным. В его ряды попадают лучшие из лучших. Кыргызская «Альфа» проводит операции по захвату и ликвидации боевиков. Подразделение успешно работает против производителей и торговцев наркотиками. К сожалению, при выполнении операций по борьбе с терроризмом даже такое, хорошо подготовленное спецподразделение, несет потери. За все время существования в кыргызской «Альфе» погибли четыре человека, около тридцати ранены», — пояснил Сергей Милицкий.

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Он отметил, что судить о действиях подразделения 7-8 августа может только по рассказам сотрудников. «Альфа», выполняя поставленную перед ней задачу, под градом камней очистила внутренний двор резиденции, что позволило пройти на внутреннюю территорию дома оперативникам. Так как Атамбаев забаррикадировался на третьем этаже резиденции, группа начала подниматься вверх. На этом этапе по сотрудникам открыли огонь из огнестрельного оружия, сразу погиб заместитель командира подразделения, еще четыре сотрудника были ранены. Когда началась их эвакуация, из соседних сел по ранее отработанным сигналам перед внешними воротами резиденции собралась толпа из двух тысяч человек. Пройти на территорию дома им не дал вооруженный автоматическим оружием резерв «Альфы». Они закрыли ворота и три часа не давали толпе сломать ворота. Причем осыпаемые камнями они, выполняя приказ, ни разу не выстрелили по гражданским людям», — отметил Сергей Милицкий.

Он отметил, что спецподразделение не поддалось на провокации политиков и тем самым предотвратило не только политический кризис, но и гражданскую войну.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около трех тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.