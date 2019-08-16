Дело Атамбаева. Депутата и супругу бывшего президента не пустили в ГКНБ

Депутата парламента Ирину Карамушкину и супругу бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раису не пустили в здание ГКНБ, где сейчас рассматривается вопрос об изменении меры пресечения.

Поддержать бывшего президента пришли около 50 человек. Раиса Атамбаева отказалась комментировать происходящее.

Сын бывшего президента Кадыр Атамбаев назвал закрытое заседание позором и трусостью.

В настоящий момент в здание зашли адвокаты Замир Жоошев и Сергей Слесарев.

Сторонники Алмазбека Атамбаева требуют свободы бывшему президенту.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.