Освобождение Батукаева. Аида Салянова вышла под домашний арест

Экс-генеральный прокурор Кыргызстана Аида Салянова вышла под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил депутат Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, такое решение принял сегодня Бишкекский городской суд.

Напомним, она проходит обвиняемой по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Дело возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева. Он проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.