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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (150)

Ситуация с «Апрелем». МИД выступил с заявлением

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира относительно телеканала «Апрель». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По законодательству судебные органы наложили арест на имущество владельца телеканала «Апрель», который подозревается в совершении тяжких преступлений.

«Следует отметить, что арест на имущество упомянутого телеканала наложен не в силу их редакционной политики, контента телеканала или их позиции по отношению к властям. За все время существования телеканал «Апрель», несмотря на оппозиционную направленность, каким-либо притеснениям или ограничениям не подвергался. На свободу слова и свободу вещания ограничений нет», — считают в МИДе.

Кыргызская Республика последовательно демонстрирует незыблемую приверженность принципам демократии, в том числе правам человека, свободе слова и разнообразию СМИ, в соответствии с принятыми обязательствами ОБСЕ, заявили в ведомстве.

Напомним, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Кыргызстана снять арест с имущества телеканала «Апрель», который принадлежит арестованному по обвинению в коррупции бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.
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