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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (96)

Дело Атамбаева. Сын объяснил, почему не комментирует арест отца

Фото из архива. Сейтек Атамбаев

Один из сыновей арестованного бывшего президента страны Сейтек Атамбаев впервые после событий 7-8 августа в селе Кой-Таш выступил публично. Он сделал заявление о спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева.

По его словам, пока рано давать оценку событиям, произошедшим 7-8 августа в Кой-Таше.

На своей странице в Facebook он пояснил, что многие интересуются его мнением.

«Спрашивают, почему я молчу насчет отца, что думаю об этих событиях, что теперь будет и так далее. Извините, но что я должен сейчас делать? Взять нож и пойти в «Белый дом»? Или позволить своей 84-летней бабушке выступить, обвиняя тех или других лиц? Или дело решится, если я скажу что-то? Ситуация отца меня очень огорчает, мы находимся в действительно тяжелой ситуации, но сейчас мы не должны поддаваться провокациям, нужно спокойно собраться с мыслями и действовать продуманно. Давать оценку событиям 7-8 августа пока рано, и эта оценка не должна быть на основе слов одной или двух групп людей», — написал Сейтек Атамбаев.

Надеюсь, правоохранительные органы проведут честное расследование и дадут объективную оценку.

Сейтек Атамбаев

Отметим, ранее публично высказали свое мнение дочь бывшего главы государства Алия Шагиева и другой его сын — Кадырбек Атамбаев.

«Я никогда не вмешивалась в политику, но в связи с беспределом, который творит власть, незаконным, несправедливым задержанием моего отца я больше не могу молчать. Нарушаются правовые нормы, отключаются оппозиционные каналы, рассылается ложная информация. Мне страшно за семью и мирных граждан», — отмечала Алия Шагиева.

«Я убежден, что это специально спланированная провокация. Спланирована так безалаберно, чтобы навешать все на моего отца», — сказал Кадыр Атамбаев.

Еще один сын Алмазбека Атамбаева — Сейитбек — проходит по ряду уголовных дел свидетелем.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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