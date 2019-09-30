Дело Атамбаева. Амантура Жамгырчиева оставили в СИЗО до 9 декабря

Сторонника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Амантура Жамгырчиева оставили в СИЗО-1 до 9 декабря. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, такое постановление вынес сегодня Первомайский районный суд.

«За все это время ни одного следственного действия с участием подзащитного не проводилось. По сути, необходимости в продлении меры пресечения в виде содержания под стражей нет. Постановление суда будем обжаловать в апелляционном порядке в горсуде», — сказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, сторонникам бывшего президента Амантуру Жамгырчиеву, Марату Шаменову, Алге Кылычову, Кыязу Смаилову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и другим предъявлены обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.