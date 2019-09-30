19:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (251)

Дело Атамбаева. Амантура Жамгырчиева оставили в СИЗО до 9 декабря

Сторонника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Амантура Жамгырчиева оставили в СИЗО-1 до 9 декабря. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, такое постановление вынес сегодня Первомайский районный суд.

«За все это время ни одного следственного действия с участием подзащитного не проводилось. По сути, необходимости в продлении меры пресечения в виде содержания под стражей нет. Постановление суда будем обжаловать в апелляционном порядке в горсуде», — сказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, сторонникам бывшего президента Амантуру Жамгырчиеву, Марату Шаменову, Алге Кылычову, Кыязу Смаилову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и другим предъявлены обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Атамбаева. В ГКНБ объяснили увольнение охранника бывшего президента
Дело Атамбаева. В МВД на допрос вызвали Мээрбека Мискенбаева
Почти 2 тысячи человек требуют отставки главы ГКНБ из-за событий в Кой-Таше
Погиб на охоте. В МВД нашли мужчину, о котором говорила Ирина Карамушкина
Минздрав повторно проверил сообщение Карамушкиной о гибели сторонника Атамбаева
В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
Дело Атамбаева. Меру пресечения бывшему президенту рассматривают в здании ГКНБ
Дело Атамбаева. Сын объяснил, почему не комментирует арест отца
Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова осмотрел академик Александр Потапов
Беспорядки в Бишкеке. 12 пострадавших остаются в больницах
Популярные новости
Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из&nbsp;Кыргызстана Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из Кыргызстана
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и&nbsp;арест его телохранителя Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя
Вернется&nbsp;ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан Вернется ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан
Бей его! В&nbsp;Бишкеке появился силомер с&nbsp;портретом Андрея Малахова Бей его! В Бишкеке появился силомер с портретом Андрея Малахова
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; продает квартиры и&nbsp;дома в&nbsp;Бишкеке «Бакай Банк» продает квартиры и дома в Бишкеке
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Как найти ближайший терминал MegaCom? Как найти ближайший терминал MegaCom?
&laquo;Народный&raquo; предстанет в&nbsp;новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг «Народный» предстанет в новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг