Читает, качается и готов простить Жээнбековых. Чем Атамбаев занимается в СИЗО

Депутаты Жогорку Кенеша Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина и Альфия Самигуллина встретились с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым в СИЗО ГКНБ. Об этом в Facebook написала Ирина Карамушкина.

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Депутат отметила, что ее коллеги-мужчины боятся идти на свидание к Алмазбеку Атамбаеву, поэтому были одни женщины.

По словам Ирины Карамушкиной, бывший президент много читает, особенно классиков.

«Он ходит в спортзал, наконец, начал думать, что и в 63 года у мужчины должна быть форма», — рассказала Ирина Карамушкина.

По ее словам, Алмазбек Атамбаев готов отсидеть в тюрьме и за всех задержанных.

«Он согласен сам отсидеть, если докажут именно его вину, но чтобы всех ребят отпустили. В конце он высказал мысль, что готов простить Жээнбековых», — отметила Ирина Карамушкина.