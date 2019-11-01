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Общество

Обыски в «Автомаш-Энерго». Генпрокуратура прокомментировала, почему их провели

Руководство ОсОО «Автомаш-Энерго», которое принадлежит Алмазбеку Атамбаеву, по различным надуманным предлогам категорически отказывается представлять необходимые документы налоговым органам для проверки. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По ее данным, с 2015 года по настоящее время налоговая проверка деятельности компании ни разу не проводилась. Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 23 августа 2019-го на имущество ОсОО «Автомаш-Энерго» наложен арест и назначена налоговая проверка.

В Генпрокуратуре информируют, что в 2003 году совет директоров ОАО «Кыргызавтомаш» в лице Алмазбека Атамбаева и других аффилированных с ним лиц создал дочернее предприятие ОсОО «Автомаш-Энерго», специализирующееся на оптовой перепродаже электроэнергии.

В 2004-м в состав учредителей компании включен сын Атамбаева Сеидбек 1978 года рождения. На него оформлено 75 процентов доли указанной фирмы.

Вчера в головном офисе предприятия «Автомаш-Энерго» прошли обыски.

Следственная группа Военной прокуратуры расследует ряд уголовных дел в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которому вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений, в том числе в соучастии в коррупции и легализации преступных доходов.
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