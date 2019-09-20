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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (226)

Дело Атамбаева. В ГКНБ объяснили увольнение охранника бывшего президента

Службой собственной безопасности ГКНБ проведено два служебных расследования в отношении сотрудника Девятой службы Каната Сагымбаева. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета. 

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Уточняется, что офицер спецслужб в июле проигнорировал указание командования о сдаче служебного оружия и отказался возвращать спецтехнику в гараж во время отсутствия объекта охраны.

«Канату Сагымбаеву объявлено неполное служебное соответствие. В сентябре в ходе служебного расследования был выявлен факт несанкционированного контакта с представителями СМИ вопреки внутренней инструкции ГКНБ. По итогам Канат Сагымбаев уволен из органов национальной безопасности по статье «Служебное несоответствие», — сообщили в Госкомитете.

Младший сын Алмазбека Атамбаева Кадыр написал на своей странице в социальной сети Facebook, что у Каната Сагымбаева забрали удостоверение сотрудника ГКНБ и ознакомили с приказом об увольнении. Поводом послужило то, что Канат Сагымбаев поздравил Алмазбека Атамбаева с днем рождения.

Напомним, следственная служба МВД расследует восемь уголовных дел по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш. По фактам покушения на убийство, убийства, захвата заложников, массовых беспорядков и хулиганства проходят 12 человек.
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