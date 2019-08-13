Кыргызстанцы жалуются, что на КПП «Достук» искусственно создают очереди

На КПП «Достук» на кыргызско-узбекской границе опять искусственно создают очереди. Об этом в социальной сети Facebook сообщила Гульнура Ибраева.
По ее словам, людей держат под палящим солнцем.
«Говорили, что компьютеры не работают, система дала сбой. Но иностранцы проходили без проблем. И, после того как появилась женщина, которая начала снимать все на телефон и кричать на пограничников, у них и система заработала, и люди начали проходить», — написала Гульнура Ибраева.
В сентябре 2017-го Узбекистан снял ограничения на пересечение границы с Кыргызстаном. После этого пассажиропоток в обе страны резко увеличился.
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