Кыргызстанцы жалуются, что на КПП «Достук» искусственно создают очереди

На КПП «Достук» на кыргызско-узбекской границе опять искусственно создают очереди. Об этом в социальной сети Facebook сообщила Гульнура Ибраева.

По ее словам, людей держат под палящим солнцем.

«Говорили, что компьютеры не работают, система дала сбой. Но иностранцы проходили без проблем. И, после того как появилась женщина, которая начала снимать все на телефон и кричать на пограничников, у них и система заработала, и люди начали проходить», — написала Гульнура Ибраева.

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кабин паспортного контроля.

пропускать только тех, кто заплатил посреднику. В ГПС тогда отвечали, что очереди на КПП «Достук» фиксируют в дни оптовой торговли. Ведомство увеличило количество

Напомним, что в прошлом году читатели неоднократно жаловались на очереди на пункте пропуска на кыргызско-узбекской границе. Они отмечали , что затор создают специально, чтобы

В сентябре 2017-го Узбекистан снял ограничения на пересечение границы с Кыргызстаном. После этого пассажиропоток в обе страны резко увеличился.

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