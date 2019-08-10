Беспорядки в Бишкеке. Пятерых сторонников Атамбаева водворят в СИЗО-1 до октября

Пятерых сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, участвующих в беспорядках на площади Ала-Тоо 8 августа, водворят в СИЗО-1.

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Такое решение сегодня принял Первомайский районный суд. Известно, что им предъявлено обвинение в хулиганстве.

В ходе беспорядков в Бишкеке задержано 40 человек из числа сторонников Алмазбека Атамбаева.

Напомним, что 8 августа после задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева его сторонники вышли на площадь Ала-Тоо. В ходе митинга участники акции протеста сломали камеры «Безопасного города», разбили три машины ГУГССО и растоптали цветы.