Дело Атамбаева. Следователи пришли за племянником бывшего президента

Сотрудники Чуйского отделения ГКНБ явились в Кой-Таш и увели племянника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Нурбека Шаршенова (он также известен как Эмиль). Об этом 24.kg сообщила зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

Она заявила, что также забрали активистку Кундуз Ажибекову.

По словам Кундуз Жолдубаевой, пока неизвестно, задержаны они или их принудительно доставили на допрос.

Неизвестно также, по какому делу к ним могут возникнуть вопросы.

Ранее также задержали нескольких сторонников Алмазбека Атамбаева — советника Фарида Ниязова и начальника народного штаба Кыяса Смалиева, Алгу Кылычева и Амантура Жамгырчиева. Остальных, в том числе двух сыновей бывшего главы государства Сейитбека и Сейтека, а также Кундуз Жолдубаеву, Ирину Карамушкину, Асель Кодуранову, Равшана Джеенбекова и других, допросили и отпустили.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.