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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (50)

Блокировки СМИ ничем хорошим не заканчивались. Эксперт о ситуации с «Апрель ТВ»

Директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова считает, что ситуация с блокировкой «Апреля» ничем хорошим не закончится. Об этом она заявила в интервью «Азаттык».

Медиаэксперт отметила, что в республике практически при каждой новой власти пресса испытывала давление, СМИ всегда находились в конфронтации. «На самом деле это ежедневная борьба, нельзя говорить, что она началась только сегодня», — сказала Элина Каракулова.

По ее словам, альтернативные источники информации создают общую картину мира, который у всех разный. Это нормально. «Закрытия, блокировки никогда ничем хорошим не заканчивались. Общественный дискурс обеднеет, если у нас продолжится такой курс», — заметила директор представительства.

Телеканал закон не нарушал. Как я понимаю, конкретно к работе журналистов нет претензий. И на этом фоне о какой свободе слова может идти речь?

Элина Каракулова

Она не исключает, что блокировки могут коснуться и интернет-издания. «Это самое неприятное, что может произойти», — подчеркнула медиаэксперт.

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Она добавила: то, что сейчас происходит с телеканалом «Апрель», — это чрезмерная мера. Это неправильный курс, однозначно. «Телеканал должен работать. Тем более коллеги не нарушили ни один закон при освещении этих событий», — заключила Элина Каракулова.

Ранее сообщалось, что «Форум» блокировали работники спецназа. По данным представителя СДПК, на здание наложен арест.

Телеканал «Апрель» отключили из сетки вещания кабельного телевидения «Акнет», а после и из других сетей.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения  содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа
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