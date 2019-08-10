Ситуацию с телеканалом «Апрель», когда работников вывели из офиса, дав им лишь 5 минут на сборы, можно расценить как ограничение свободы слова. Об этом 24.kg заявил адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, сейчас юристы телеканала должны обжаловать действия или бездействия правоохранительных органов.

«Поступает информация, что арест на телеканал связан с делом Алмазбека Атамбаева, но журналисты имеют право продолжать там работать. Однако если им мешают это делать, то это давление на свободу слова. Наложение ареста не означает, что сотрудники телеканала должны немедленно покинуть рабочие места», — сказал Нурбек Токтакунов.

Он отметил, что в Кыргызстане применяется подобная практика. «Как только исчезает какой-либо игрок, который говорит поперек власти, берутся за СМИ, гражданское общество, а затем начнется рейдерство. Судебная система и правоохранители заточены под это», — считает юрист.

Ранее сообщалось, что «Форум» блокировали работники спецназа. По данным представителя СДПК, на здание наложен арест.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.