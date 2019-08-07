В туннеле на перевале Тоо-Ашуу ремонт. График пропуска машин

В туннеле имени К.Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу проводится ежегодный ремонт дренажной и вентиляционной систем. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса КР.
По ее данным, с 8 августа по 5 сентября проезд транспортных средств через туннель проводится согласно графику.
График проезда транспортных средств
- 08.00-9.30, 14.00-15.30 — ремонтные работы;
- 09.30-14.00, 15.30-8.00 — пропуск транспортных средств.
В связи с ремонтом проезжей части и мойкой стен внутри туннеля для грузовых транспортных средств будет ограничен проезд через туннель в светлое время суток на один час.