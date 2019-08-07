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Общество

В туннеле на перевале Тоо-Ашуу ремонт. График пропуска машин

В туннеле имени К.Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу проводится ежегодный ремонт дренажной и вентиляционной систем. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса КР.

По ее данным, с 8 августа по 5 сентября проезд транспортных средств через туннель проводится согласно графику.

График проезда транспортных средств

  • 08.00-9.30, 14.00-15.30 — ремонтные работы;
  • 09.30-14.00, 15.30-8.00 — пропуск транспортных средств.

В связи с ремонтом проезжей части и мойкой стен внутри туннеля для грузовых транспортных средств будет ограничен проезд через туннель в светлое время суток на один час.
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