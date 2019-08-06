Где запрещено работать детям, сообщило Министерство труда

Министерство труда и социального развития разработало перечень работ, на которые запрещается привлекать несовершеннолетних. Ведомство вынесло документ на общественное обсуждение.

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В справке-обосновании отмечается, что подобный документ принимался в Кыргызстане в 2001 году. Но он не содержит перечень работ с тяжелыми, опасными и вредными условиями труда в сельском хозяйстве. Кроме того, в нем указан список производств и профессий, а не работ, как требует Трудовой кодекс.

Чиновники считают, что поэтому в документ необходимо внести изменения и дополнения.

В перечне указан 701 вид работ, на которые нельзя привлекать несовершеннолетних. В частности, все виды работ с применением вибро- и пневмоинструмента, добыча и переработка нерудных строительных материалов, нанесение огнезащитного покрытия на все виды поверхностей, проведение всех видов работ в убойном цехе, обслуживание посевных, посадочных и уборочных машин и другие.