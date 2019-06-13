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Общество

В селе Ленинском откроют центр помощи семьям, находящимся в трудной ситуации

В селе Ленинском откроют Центр культурно-досуговой деятельности и помощи семье и детям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

В ведомстве отмечают, что цель центра — помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, избежать разлучения родителей и детей.

«Сегодня наша совместная задача — оказание своевременных, мобильных, качественных социальных услуг и реагирование на ситуации позитивными целенаправленными действиями», — отметили в ведомстве.

Поэтому и предлагается организовывать для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, культурно-массовую, юридическую, психологическую, правовую помощь в тесном сотрудничестве с ИДН, комиссией по делам детей, отделом культуры, районным управлением труда и социального развития, районным отделом образования, ЦСМ, НПО и другими социальными службами.
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