Прием заявлений «балага суйунчу» затруднен из-за перебоев с электричеством

Перебои в электроснабжении приводят к сбою и проблемам в работе серверного оборудования Министерства труда и социального развития. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, вышла из строя цепь аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания, из-за чего отключили все серверное оборудование министерства. Это повлекло проблемы в приеме заявлений от ГРС на единовременную выплату «балага суйунчу», а также других социальных выплат и услуг.

Для устранения проблемы Минтруда официально обратилось в РЭС с просьбой обеспечить стабильное электроснабжение. В ближайшее время система будет переведена в стандартный режим работы.