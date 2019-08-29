С начала года в семьи из интернатов вернули 265 детей

С начала 2019-го Министерство труда и социального развития Кыргызстана вывело из трудной жизненной ситуации 1 тысячу 499 детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По ее данным, 41 ребенок направлен в приемные (фостерные) семьи, 123 — в реабилитационные и дневные центры, 265 возвращены из детского учреждения интернатного типа в биологические семьи. 313 детей усыновлены или удочерены, из них 1 — иностранными гражданами.

Опека и попечительство установлены над 806 ребятами. Свидетельства о рождении восстановлены у 427 детей.

С начала этого года из трудной жизненной ситуации выведено 406 семей.

По информации министерства, 244 семьям назначено пособие на детей по малообеспеченности, 76 оказаны реабилитационные услуги, 199 трудоустроены и 103 направлены на профессиональное обучение. 184 гражданам оказано содействие в получении паспорта и 6 семьям — микрокредита.