В Кыргызстане создали электронную базу данных детских домов

В Кыргызстане создали автоматизированную информационно-аналитическую систему детских учреждений интернатного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, система позволит вести электронный учет как детских учреждений, так и детей, пребывающих в них. Кроме того, она поможет выявить причины размещения и определить географию поступления детей в учреждения интернатного типа.

«Мы надеемся, что система позволит убрать имеющиеся коррупционные элементы. В адрес министерства много нареканий о том, что есть коррупционные элементы в области усыновления детей. Мы верим, что с внедрением автоматизированной базы появится открытость и прозрачность в системе работы учреждений интернатного типа», — отметил министр труда и соцразвититя Улукбек Кочкоров.

По данным главы ведомства, по республике в 143 детских учреждениях независимо от форм собственности проживает более 12 тысяч детей, из которых всего пять процентов детей являются сиротами, у остальных есть родители либо один из них.