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Общество
Сюжет: Афера с НДС (16)

Возмещение НДС. Подсудимые осуждены на сроки от 4 до 14 лет лишения свободы

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу о возмещении НДС.

На скамье подсудимых 13 человек. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а также подделке документов. 

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Приговором суда бывшего заместителя председателя главы Таможенной службы Замирбека Ниязалиева, бывшего заместителя главы Государственной налоговой службы Кубанычбека Кумашева, руководителя Бишкекского филиала ОсОО «Полларис» Арстанбека Мэлсова, экс-начальника отдела зачета и возврата переплаты по налогам УГНС по Первомайскому району города Бишкека Эсенгула Кенжебаева, экс-сотрудника ГНС Медербека Рыскулова, бывшего старшего инспектора отдела контроля за зачетом и возвратом налогов ГНС Айнуру Байгазиеву и Максатбека Бекирова признали виновными и приговорили к 11 годам лишения свободы.

Руководителя Бишкекского филиала ОсОО «Интеррустрейд» Баязита Азизбекова и начальника отдела контроля за запретом и возвратом налогов ГНС Дильбар Боронбаеву приговорили к 14 годам лишения свободы.

Бывшего помощника депутата парламента Алмазбека Сагынбекова приговорили к 13 годам лишения свободы; Сабырбека уулу Султана к четырем годам лишения свободы. Его взяли под сражу в зале суда;  директора ОсОО «ТяжМашПромТорг» Алишера Ишматова к трем годам лишения свободы; бывшего сотрудника ГНС Арзыгула Омеркулова оправдали за отсутствием в его действиях состава преступления.

Аресты, наложенные в ходе следствия, на имущества осужденных оставлены в силе.

С Баязита Азизбекова, Арстанбека Мэлсова, Алмазбека Сагынбекова, Кубанычбека Кумашева, Дилбар Боронбаевой, Эсенгула Кенжебаева, Айнуры Байгазиевой, Максатбека Бекирова, Медербека Рыскулова, Замирбека Ниязалиева и Сабырбек уулу Султана взыскали материальный ущерб в размере 310 миллионов 281 тысяч 747 сомов в пользу государства.

Солидарно с Алишера Ишматова и Баязита Азизбекова взыскали материальный ущерб в размере 239 миллионов 183 тысяч 598 сомов в пользу государства.

Напомним, в марте 2018 года ГКНБ провел спецоперацию по изъятию поддельных документов и печатей иностранных лжефирм в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного вывода и хищения более 217 миллионов сомов бюджетных средств.
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