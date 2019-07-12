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Общество
Сюжет: Афера с НДС (15)

Возмещение НДС. Прокурор просит для чиновников от 5 до 20 лет лишения свободы

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу о возмещении НДС.

Суд окончил разбирательство и перешел к прениям сторон. Прокурор просил признать всех подсудимых виновными и приговорить:

— начальника отдела контроля за запретом и возвратом налогов Дильбар Боронбаеву к 20 годам лишения свободы;

— экс-начальника отдела зачета и возврата переплаты по налогам УГНС по Первомайскому району Эсенгула Кенжебаева к 20 годам лишения свободы;

— экс-сотрудника ГНС Медербека Рыскулова, бывшего старшего инспектора отдела контроля за зачетом и возвратом налогов ГНС Айнуру Байгазиеву, бывшего заместителя главы Государственной налоговой службы Кубанычбека Кумашева, руководителя Бишкекского филиала ОсОО «Интеррустрейд» Баязита Азизбекова, руководителя Бишкекского филиала ОсОО «Полларис» Арстанбека Мэлсова, бывшего инспектора отдела зачета и возврата переплаты по налогам УГНС по Первомайскому району Максатбека Бекирова к 20 годам лишения свободы;

— бывшего заместителя председателя главы Таможенной службы Замирбека Ниязалиева, бывшего помощника депутата парламента Алмазбека Сагынбекова к 15 годам лишения свободы;

— бывшего сотрудника ГНС Арзыгула Омеркулова к пяти годам лишения свободы и взять под стражу в зале суда. Кроме того, прокурор просит наложить на него штраф в 1 тысячу 400 расчетных показателей;

— Сабырбека уулу Султана к пяти годам лишения свободы и штрафу в 1 тысячу 400 расчетных показателей;

— директора ОсОО «ТяжМашПромТорг» Алишера Ишматова к пяти годам лишения свободы и штрафу в 1 тысячу 400 расчетных показателей.

Напомним, в марте 2018 года ГКНБ провел спецоперацию по изъятию поддельных документов и печатей иностранных лжефирм в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного вывода и хищения более 217 миллионов сомов бюджетных средств.
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