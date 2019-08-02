«Безопасный город». Стали известны итоги предквалификационного отбора

Подведены итоги предквалификации по второму этапу проекта «Безопасный город». Об этом 24.kg сообщили в Государственном комитете информационных технологий и связи.

Отмечается, что 1 августа состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по закупке услуг по автоматическому предоставлению комплексной информации о транспортном потоке, данных видеонаблюдения и нарушениях ПДД, зафиксированных камерами видеонаблюдения.

В состав конкурсной комиссии вошли представители МВД, ГУОБДД, Министерства транспорта и дорог, ГКНБ, ГСБЭП и мэрии Бишкека. В качестве наблюдателей включены представители гражданского общества и Жогорку Кенеша.

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После детального изучения представленных заявок принято решение о прохождении трех участников в следующий этап отбора: консорциум компаний во главе с российской «Безопасность информационных систем», концерн радиостроения «Вега» и консорциум организаций во главе с китайской фирмой Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd.

Заявка компании из ОАЭ ALT Technology LLC в связи с несоответствием квалификационным требованиям конкурсной документации отклонена.

На следующем этапе закупок участники должны будут внести гарантийное обеспечение конкурсных заявок в размере 1 процента от планируемой суммы закупки, а также представить ценовые предложения. Победителем будет объявлен участник, представивший наименьшее ценовое предложение.