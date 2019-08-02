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Общество

Получить кыргызскую визу станет проще гражданам некоторых стран

Расширен список стран, на граждан которых распространили упрощенный визовый режим. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, список расширен в целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной, деловой и туристической отраслей.

В перечень включены Алжир, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Ливан, Марокко, Непал, Пакистан, Тунис и Шри-Ланка.

Граждане этих государств должны постоянно и легально проживать на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара, Бруней-Даруссалама, Омана и Бахрейна (должны иметь резидент-карты этих стран).

Краткосрочные туристические визы для посещения Кыргызстана сроком до месяца будут оформлять в упрощенном порядке (на основании личного обращения, без необходимости оформления приглашения) при представлении резидент-карт и резидент-виз (видов на жительство) вышеотмеченных стран.

Постановление правительства вступает в силу с 11 августа 2019 года.

«Введение упрощенного режима позволит привлечь в нашу страну гостей из стран Ближнего Востока, что особенно актуально с учетом открывающихся авиарейсов из стран Персидского залива», — отметили в МИД.

Отмечается, что Кыргызстан стала первой страной Центральной Азии, которая ввела упрощенный визовый режим для иностранных граждан — резидентов развитых арабских стран Ближнего Востока.
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