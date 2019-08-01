Как премьер-министр вмешался в решение вопроса о школе «Газпром»

Депутаты Бишкекского горкенеша накануне передали школу «Газпром» одноименному фонду. Для принятия этого решения народные избранники прервали свой отпуск и собрались на внеочередную сессию.

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Ранее, на последней очередной сессии, депутаты и мэрия не смогли прийти к единому мнению по вопросу передачи учебного заведения в оперативное управление фонду и сняли вопрос с повестки дня, отложив обсуждение на осень.

В распоряжении 24.kg оказалось два письма за подписью премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, где он, ссылаясь на главу государства Сооронбая Жээнбекова, призывает Бишкекский городской кенеш и муниципалитет ускорить передачу школы «Газпром» одноименному фонду. Оба датированы 24 июля 2019 года. Внеочередная сессия БГК состоялась 31 июля.

В документе на имя спикера горкенеша говорится: «Согласно поручению президента С.Ш.Жээнбекова, учитывая актуальность вопроса о деятельности общеобразовательной школы ОсОО «Газпром Кыргызстан», в соответствии с законодательством данный вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Бишкекского городского кенеша».

Далее глава правительства рекомендует созвать внеочередную сессию БГК для скорейшего решения вопроса о передаче школы.

Второе письмо адресовано мэру столицы Азизу Суракматову. Вновь ссылаясь на поручение главы КР, премьер-министр отмечает, что вопрос должен быть решен как можно скорее.

Заметим, когда закладывали капсулу на месте строительства школы в августе 2017-го, заявлялось, что «Газпром» построит и передаст ее городу, как сделали с физкультурно-оздоровительным комплексом в жилом массиве «Арча-Бешик».

Мэрия тогда выделила целых 3,5 гектара муниципальной земли. Кроме того, муниципалитет взял на себя расходы по прокладке всех коммуникаций вплоть до строительства подъездных путей.

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Когда учебное заведение было уже готово, заговорили о том, что его содержание обойдется очень дорого — в 170 миллионов сомов в год. Компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду «Школа Газпром Кыргызстан» в оперативное управление, а обучение сделать платным.

После вмешательства чиновников кабмина вопрос решили. Но обучение в школе будет платным — 22 тысячи сомов в месяц.