Экспорт газа в Центральную Азию к 2030 году может вырасти более чем в два раза

В течение пяти лет поставки «Газпрома» в Центральную Азию увеличатся более чем вдвое. Компания ищет направления, куда перенаправлять объемы, которые ранее предназначались европейскому рынку, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные центра экономического прогнозирования «Газпромбанка».

Поставки оцениваются в 19-20 миллиардов кубометров.

Уточняется, что к 2030 году экспорт «Газпрома» в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан может вырасти в 2,1-2,2 раза. Основной рост должна обеспечить РУз, которая нарастит импорт с 3 миллиардов до 12 миллиардов кубометров. В стране сокращается добыча.

Неизвестно, как будет складываться ситуация с поставками газа в РК. Несмотря на сомнения Китая, в Астане рассчитывают, что проект газопровода из России в КНР через Казахстан все-таки осуществят. Планируется, что он позволит газифицировать северо-восток государства и новый газопровод обеспечит дополнительные 10 миллиардов кубометров в год.

Напомним, из-за санкций и контрсанкций «Газпром» снизил экспорт в Европу примерно в пять раз. При этом компания не сможет перенаправить все объемы в Китай даже при запуске «Силы Сибири — 2».
