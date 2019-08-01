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Общество

На каких основаниях передали школу «Газпрому», уточнили в мэрии Бишкека

Школу, построенную компанией «Газпром», одноименному фонду передали в аренду на три года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, муниципалитету поручили включить имущественный комплекс в перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду с рыночной арендной платой. Кроме того, мэрия должна заключить договор аренды с некоммерческой организацией «Общественный фонд «Школа Газпром Кыргызстан» без проведения торгов.

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«Проект договора аренды в обязательном порядке должен пройти согласование с депутатами Бишкекского городского кенеша», — отметили в мэрии.

В муниципалитете пока затрудняются назвать размер арендной платы. Управление муниципальным имуществом проводит расчеты. Тем не менее в мэрии обещают, что 1 сентября школа заработает.

Напомним, вчера, 31 июля, депутаты БГК на внеочередной сессии поддержали проект постановления мэрии о передаче школы «Газпрома» одноименному фонду.

Поскольку обслуживание школы оценили в 170 миллионов сомов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.

Обучение в школе будет платным — 22 тысячи сомов в месяц.
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