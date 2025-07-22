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Экономика

Суд в Гааге снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах

Окружной суд Гааги принял решение снять арест с активов компании «Газпром» в Нидерландах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Акции крупной фирмы Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects арестованы по искам украинских компаний «Славутич-инвест» и «Жнива». Эти организации требуют компенсации за свои активы, утраченные из-за боевых действий в Украине.

В Мелитополе управляющей компании «Славутич-инвест» принадлежали восемь земельных участков. Одесская фирма «Жнива» арендовала 18 элеваторов в Запорожской и Херсонской областях.

Обе компании потребовали возмещения ущерба от России и ее представителя в лице «Газпрома». Также требовали взыскать с «Газпрома» убытки за свои земельные участки в Запорожской области. Решение в пользу «Славутич-инвест» вынес украинский суд, с ним истец обратился в Гаагу.

Еще один истец, который обратился в суд Гааги с иском против Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects, — украинская сельхозкомпания «Жнива». Предприятие хотело получить компенсацию стоимости зерна, потерянного после того, как Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Суд ранее согласился арестовать акции «Газпрома» в Нидерландах, но отказался передавать активы «Жниве».

Активы «Газпрома» арестованы осенью 2024 года.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил взыскать с России $6,9 миллиарда по искам в международных арбитражных судах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337118/
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