Общество

Минэнерго утвердило норматив потерь природного газа для «Газпром Кыргызстан»

Министерство энергетики утвердило норматив потерь природного газа в газопроводах «Газпром Кыргызстан» на 2026 год. Соответствующий приказ подписал министр Таалайбек Ибраев.

Согласно документу, нормативные потери установлены на уровне 8,3 процента от объема газа, который поступает в газотранспортные и газораспределительные системы компании.

Приказ принят во исполнение норм Налогового кодекса и методики расчета потерь, утвержденной постановлением правительства.

Минэнерго поручило своему отделу топлива, газа и теплоснабжения обеспечить официальное опубликование приказа в трехдневный срок. После публикации копию документа направят в Министерство юстиции для включения в госреестр НПА, а также — в администрацию президента.

Приказ вступит в силу спустя 15 дней.
